Débuts timides pour Antoine Dupont avec les Bleus du rugby à 7

Pas le moindre essai en deux matchs, Antoine Dupont en crise ? Blague à part, le demi de mêlée du Stade toulousain et du XV de France a fait ses grands débuts avec l’équipe de France de rugby à sept à Vancouver, au Canada. Dans un style qu’on lui connaissait peu (avec un legging) et avec l’humilité de l’homme qui apprend, même si sa seule entrée sur le terrain lors de son premier match face aux Etats-Unis a suffi à faire lever le public canadien.

Le stade de Vancouver s’est levé pour l’entrée d’Antoine Dupont sur le terrain



Pour suivre les matchs ce week-end, c'est sur RugbyPassTV 📺#HSBCSVNSVAN pic.twitter.com/Zbw6qWPkY6 — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) February 23, 2024

Remplaçant contre les Américains (victoire 24-12) puis face aux Samoa (40-7), Dupont n’a joué qu’une poignée de minutes et peiné à réellement peser sur les événements. D’une, parce que tout était déjà plié à chaque fois qu’il est apparu sur le terrain, de deux, parce qu’en six minutes de jeu, on ne fait pas grand-chose. En si peu de temps, le Toulousain, numéro 25 sur le dos, s’est impliqué dans quelques actions, à la passe et dans les rucks, où il a été sanctionné une fois par l’arbitre.

L’arrivée de Dupont dans le groupe France n’est « pas facile car c’est un grand joueur », a commenté son équipier Paulin Riva. « On veut l’aider à maximiser son grand potentiel pour qu’il soit bon pour l’équipe. » L’apprentissage est en cours. Il devra être rapide. Paris 2024, c’est demain.