« Tout glisse sur lui »… Tuilagi, à peine arrivé et déjà adopté chez les Bleus

A Marcoussis,

Déjà impressionnant vu de loin, depuis les tribunes du stade ou même derrière son écran de télé, Posolo Tuilagi l’est encore plus quand on a la chance de pouvoir se poser au bord du terrain, comme ce fut notre cas ce mercredi à l’occasion de l’entraînement (pluvieux) à haute intensité du XV de France, à Marcoussis.

Lancé à toute vitesse sur le côté du terrain, ce beau bébé de 145 kg (selon son club de Perpignan, 149 kg selon la FFR), que l’on n’aimerait pas croiser à la sortie d’un toboggan dans la piscine du camping, donne tout ce qui lui reste sur cette ultime action du jour pour choper la manche de Léo Barré et le stopper net dans sa course.

Une action qui résume à elle seule ce qui plaît au staff chez ce garçon : une capacité à sortir de sa zone de confort et à venir jouer les pompiers de service quand ses copains sont en retard. « On l’a vu très justement sur cette action-là, il est dans son rôle de joueur de rugby moderne, à assumer toutes les urgences. S’il faut donner le maximum de sa puissance, de son énergie, de sa vitesse pour aller chercher un arrière ou un ailier, il sait et il va le faire », saluait ainsi Nicolas Jeanjean, le directeur de la performance, mercredi, en conférence de presse.

Surprise à Marcoussis ! Alors qu'il était pressenti hors-groupe, Posolo Tuilagi s'entraîne aujourd'hui avec les titulaires !



Zéro stress, que du bonheur

Au coup de sifflet final, le garçon arbore un sourire candide et échange de sa voix calme avec ses nouveaux coéquipiers. Aucune pression ni aucun stress ne semblent envahir Tuilagi, lui qui devrait démarrer son premier match international, dimanche contre l’Italie, après deux entraînements consécutifs passés avec la chasuble de titulaire sur le dos. Interrogé sur cette excitation qui peut vous bouffer de l’énergie aux abords d’un premier rendez-vous chez les A dans la peau d’un titulaire, une situation qu’il a lui aussi connu il n’y a pas si longtemps, Paul Boudehent ne se fait aucun souci pour le « petit » nouveau.

« « Posolo s’est adapté très, très vite, il est dans le groupe depuis quelques semaines à peine mais on a l’impression qu’il est là depuis beaucoup plus longtemps que ça. Ce qui est remarquable avec lui, c’est qu’on ne sent pas particulièrement de stress et d’appréhension, quand il y a de petits détails à régler il essaye de les corriger très vite. Il a la maturité d’un joueur bien plus âgé. » »

Nicolas Jeanjean ne peut que valider le constat : « C’est un joueur qui s’est très bien intégré dans cet effectif, lors de sa première sélection, à la remise du maillot, il a eu droit à une standing ovation de la part des autres joueurs, ça l’a aidé. C’est un joueur très attachant. Il a tout les capacités pour bien gérer cette pression potentielle. J’ai l’impression que tout glisse sur lui pour le moment, il a cette insouciance de la jeunesse qui fait qu’il ne va pas dépenser trop d’énergie dans cette approche de match. »

Un physique impressionnant, mais pas que

Après deux bonnes entrées en jeu, contre l’Irlande et l’Ecosse, avec ce quasi-essai du XV du Chardon sauvé juste avant le gong, le gamin de 19 ans est fin prêt selon le staff à passer un autre cap et démarrer une rencontre de haut niveau internationale, lui qui sera appelé dans un avenir plus ou moins proche à ne plus bouger de l’équipe type du XV de France. Il faut dire qu’un physique pareil, ce n’est plus si commun que ça dans le rugby moderne. C’est aussi ce qui plaît à Fabien Galthié et son équipe, mais pas que.

« Il a hérité de tous les gènes de la famille Tuilagi, qu’on connaît bien désormais dans le rugby. Ils sont tous physiquement impressionnants, ils ont des qualités de puissance intrinsèque à leurs origines. Mais malgré ce physique impressionnant, Posolo se déplace aussi très bien et il dégage une grande énergie sur le terrain, salue le directeur de la performance des Bleus. Il est encore perfectible, bien évidemment, mais il a quand même un profil atypique assez hors norme qu’on n’a pas forcément dans notre équipe actuelle. »

Au vu des deux premières sorties plus que mitigées des Bleus depuis le Mondial, l’allant et la gnac du jeune poids lourd ne devraient clairement pas faire de mal à cette équipe.