A voir Antoine Dupont gambader, samedi soir du côté d’Ernest-Wallon, il y avait de quoi nourrir quelques regrets quant à la déroute du XV de France, la veille face à l’Irlande, en ouverture du Tournoi des VI Nations. Le demi de mêlée a activement participé à la grande nuit du Stade Toulousain, vainqueur 46-26 face à une équipe de Bayonne obligée de s’incliner devant son talent. Dupont a terminé la rencontre avec un seul essai, mais combien d’autres sont sortis de son cerveau génial ?

Pour autant, le désormais ex-capitaine du XV de France n’a pas semblé dérangé d’avoir été l’une des raisons pour lesquelles les Bleus et Toulouse ont connu des fortunes diverses ce week-end. Focalisé à 100 % sur l’équipe de France de rugby à 7 en vue des JO de Paris 2024, Dupont a justifié son absence au micro de Canal +. « On a toujours envie de jouer tous les matchs. Mais, malheureusement, il n’y a que 52 semaines et déjà beaucoup trop de matchs à jouer. On ne peut pas être partout… »

« Difficile de voir l’équipe de France en difficulté »

Le numéro 9 français a donc souffert comme tout le monde devant son écran en voyant le naufrage des Bleus contre le XV du Trèfle. « J’ai vécu cette rencontre comme tout le monde, je pense. C’était difficile de voir l’équipe de France en difficulté. Jouer en infériorité numérique au niveau international, on sait la difficulté que c’est. Les Irlandais étaient très bien préparés, et la marche était trop haute, je pense. Nous nous sommes mis trop de bâtons dans les roues. »

A commencer par ne pas jouer avec le meilleur joueur du monde.