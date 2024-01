A la retraite depuis 2012, Byron Kelleher refait parler de lui loin des terrains de rugby. Le Parisien indique que l’ancien demi de mêlée néo-zélandais (47 ans) doit être jugé ce lundi à Paris pour des violences commises sur la mère de son fils de huit ans.

Le 24 juin 2023, après une soirée, l’ex-joueur du Stade Toulousain et du Stade Français aurait attrapé sa compagne d’alors par les cheveux puis l’aurait traîné dans le couloir de l’appartement, après qu’elle s’était réfugiée dans une salle de bains. Un certificat médical attestera d’une lésion aux cervicales et de plusieurs hématomes.

Son ex-compagne évoque plusieurs scènes de violence

Lorsqu’elle a porté plainte au commissariat, la trentenaire a indiqué que ce n’était pas la première fois que Kelleher se montrait « violent verbalement et physiquement » avec elle, au fil d’une relation tumultueuse entamée en 2010 et ponctuée d’une longue période de séparation. La jeune femme a aussi rapporté des insultes et des coups de poing, sur fond d’alcoolisation de son ancien conjoint. En février 2023, notamment, la police locale avait dû intervenir lors d’une violente altercation survenue à l’île Maurice.

Placé en garde à vue le 16 octobre dernier, Kelleher reconnaît les querelles mais nie les violences et tout éventuel problème avec l’alcool. En mars 2017, le double champion de France (2008, 2011) et vainqueur de la Coupe d’Europe 2010 avec Toulouse avait toutefois été condamné à 200 euros d’amende pour violences conjugales, commises en juin 2016 dans la Ville rose alors qu’il se trouvait en état d’ivresse.