« Pierre Fabre vole vos terres », « Zad par Toutatis »… Ces inscriptions ont été bombées à la peinture noire dans la nuit de samedi à dimanche sur les murs du centre d’entraînement du Castres Olympique. Il se situe à Saïx, à quelques centaines de mètres seulement de la Crémade, où les irréductibles opposants à l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, sont en train d’installer une Zone à défendre (ZAD) sur un terrain privé. C’est donc vers eux que les soupçons se tournent après la dégradation des installations du club de rugby castrais, propulsé dans la mêlée de l'A69, probablement parce qu’il appartient au groupe pharmaceutique Pierre Fabre.

« Actes inqualifiables »

Le groupe industriel, un des plus gros employeurs du Sud Tarnais, soutient depuis plus de deux décennies le projet de liaison rapide entre Toulouse et Castres. Il est, avec les décideurs politiques, l’une des principales cibles des opposants. Ces derniers ont d’ailleurs annoncé la semaine dernière le lancement d’actions ciblées « contre les institutions ou groupes de pressions qui tirent les ficelles de ce projet écocidaire », qu’ils appellent la « MafiA69 ».

Le préfet du Tarn, Michel Vilbois, a condamné dimanche soir dans un communiqué « des actes inqualifiables » et demandé « des sanctions exemplaires contre les auteurs ».