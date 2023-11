L’état de grâce de Fabien Galthié aura quasiment duré quatre ans, mais il est bel et bien terminé. Depuis le cruel revers du XV de France face à l’Afrique du Sud (28-29) le 15 octobre, en quart de finale de la Coupe du monde à domicile, les critiques ont fusé, notamment sur le penchant du sélectionneur pour les statistiques, trop marqué selon ses détracteurs.

Sa sortie dans L’Equipe le 9 novembre – « Selon les datas, on aurait dû marquer 37 points » – avait notamment provoqué le courroux de Richard Dourthe. L’ancien trois-quarts centre au verbe fleuri s’était lâché trois jours plus tard sur Canal+. Extraits : « Je pense qu’il prend les gens pour des cons », « Il enfume tout le monde avec ses datas »…

N’en déplaise à son ancien coéquipier, Galthié ne compte pas remiser ses ordinateurs, ni sa novlangue « LinkedInienne », comme il l’a expliqué dans un entretien publié ce lundi par Midi Olympique, tout en affirmant : « C’est mon échec, je l’assume. On peut employer le mot avec courage, avec lucidité. » « J’entends bien la discussion qu’il y a autour de l’analyse de la donnée », a aussi lancé le sélectionneur, qui déplore un débat « devenu presque caricatural ».

« Regarder le passé pour mieux anticiper le futur »

« Mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas préparer nos matchs et de ne pas être intelligents, a-t-il poursuivi. Travailler avec l’analyse, c’est être intelligent. » Mais encore ? « L’analyse nous permet de regarder le passé pour mieux anticiper le futur et prédire ce qu’il va se passer. Quand tu passes de 33 % à 80 % de victoires, c’est que tu as réussi à modifier quelque chose qui était ancré depuis dix ans. Il ne faut pas remettre en question l’intelligence qui permet de jouer de la manière la plus juste possible. » Mais pas toujours de gagner.