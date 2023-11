Une minute de silence sera observée en hommage à Thomas, lycéen de 16 ans tué en marge d’une fête de village dans la Drôme dans la nuit de samedi à dimanche, lors de toutes les rencontres du week-end, a annoncé ce vendredi la Fédération française de rugby. La FFR salut dans un communiqué la mémoire de ce jeune garçon passionné de rugby qui jouait dans le club du RC Romans-Péage et dont les funérailles ont eu lieu ce vendredi à Saint-Donat-sur-l’Herbasse dans la Drôme.

Le président de la FFR Florian Grill « a également pris contact personnellement avec le président du club de Thomas pour offrir (son) soutien complet », ajoute le communiqué.

La Ligue nationale de rugby a également adressé sur Twitter « ses plus sincères condoléances à la famille, au club et aux proches de Thomas, joueur de rugby et passionné de notre sport » et annoncé qu’un hommage serait rendu à Thomas « sur tous les terrains de Top 14 » ce week-end.