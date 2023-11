Il ne restera bientôt plus grand-chose du staff du XV de France. Après l’élimination prématurée des Bleus lors de leur Coupe du monde à domicile face aux Springboks, et alors que le sélectionneur Fabien Galthié va, lui, poursuivre l’aventure, son équipe est en passe d’être profondément remaniée.

Après les départs de Karim Ghezal et Laurent Labit du côté du Stade Français, c’est au tour de Rafael Ibanez de prendre du recul. Si le bras droit de Galthié doit rester dans le giron de l’équipe de France, il va, selon les informations de Midi Olympique, occuper un « rôle plus transversal » au sein de la Fédération Française de rugby, et ce, alors que son contrat de manager général courait jusqu’en 2028.

Prochain rendez-vous en février prochain

Selon Eurosport, les relations entre Galthié et son fidèle acolyte, qui avait l’habitude de l’accompagner régulièrement lors des conférences de presse, se seraient tendues lors du Mondial, ce qui expliquerait ce revirement de dernière minute. Les prochaines échéances de ce XV de France new-look, sans sa star Antoine Dupont, qui intégrera l’équipe de France de rugby à 7 en vue de la préparation des Jeux olympiques, ne débuteront qu’en début d’année prochaine, avec la réception de l’Irlande le 2 février dans le cadre du tournoi des VI Nations.