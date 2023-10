Pays de Galles - Argentine EN DIRECT : Les Pumas ne doivent pas trop gâcher… Suivez le premier quart de finale avec nous…

08h00 : Salut à tous les Ovalix !

Hello tout le monde, ce samedi s’annonce comme une sacrée belle journée puisqu’il marque l’ouverture officielle de ces quarts de finale de la Coupe du monde de rugby en France. Et oui, ça fait six jours qu’on attend de voir les joueurs de retour sur les terrains, et plus globalement on fantasme à balle ces matchs couperets, après une phase de poule aussi longue que (le plus souvent) déséquilibrée. Place donc en ouverture à ce pays de Galles - Argentine qu’on va vous faire vivre en direct du stade Vélodrome à Marseille.

Vous aurez ensuite droit à un article et à une vidéo de retour sur cette affiche. Bon, ce n’est clairement pas le match qui nous fait le plus saliver de ce plateau des quarts, mais on est curieux de voir si les Gallois vont confirmer leurs solides prestations jusque-là. Bonne nouvelle pour Warren Gatland et ses hommes : le demi d’ouverture Dan Biggar est de retour de blessure ce samedi. Allez, on compte sur les Pumas pour livrer une grosse rencontre et bien contrarier le XV du Poireau dans sa quête d’une deuxième qualif dans le dernier carré d’un Mondial consécutif après 2019. A tout vite par ici.

» Rejoignez-nous par ici dès 16h30, avec un coup d’envoi à 17 heures.