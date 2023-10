Coupe du monde de rugby EN DIRECT : L’Afrique du Sud privée de son hymne contre les Bleus en quart de finale ? Suivez les infos du jeudi 5 octobre

L’AFP a été à la rencontre de l’homonyme du meilleur joueur du monde, qui évolue à Rieumes, club haut-garonnais de Fédérale 2, la sixième division française. Arrière ou ailier, cet agent d’entretien dans un centre pour handicapés assure qu’il vient bien cette homonymie, qui lui a valu d’être contacté, par erreur, par des agents de joueurs et des gestionnaires de patrimoine. « Je suis le Dupont bas de gamme » rigole le jeune père de famille de 29 ans. « Mes zygomatiques vont très bien. Surtout celui qui permet de rigoler. Le reste va un peu moins bien. »

Les deux Dupont se sont croisés en championnat UNSS, quand ils évoluaient dans deux lycées différents d’Auch (le capitaine des Bleus, plus jeune de trois ans, était surclassé). « J’ai joué contre son frère [Clément] quand il était à Lannemezan, dans la même poule que nous », ajoute le joueur de Fédérale 2. « Ma compagne l’a croisé une fois à une cérémonie et il [Antoine] a demandé de mes nouvelles et des résultats de Rieumes. » Voilà, ça, c’est rugby !

Portrait - L'autre Antoine Dupont, ailier à Rieumes (Fédérale 2) https://t.co/HcgQMwd9Pd #Rugby #Amateur @RugbyramaFR pic.twitter.com/7dUuCVERvu — Rugby'O'Top (@rugbyotop) April 26, 2022