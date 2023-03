Rajeuni et renouvelé depuis sa médaille de bronze au Mondial l’automne dernier, le XV de France féminin a assuré l’essentiel ce dimanche, pour son entrée dans le Tournoi des VI nations. Les Bleues ont en effet battu l’Italie (12-22) sur ses terres, là où elles s’étaient inclinées (26-19) en match de préparation à la Coupe du monde l’an passé. Désormais entraînées par un duo formé par Gaëlle Mignot et David Ortiz, les Tricolores ont démontré une belle efficacité en mêlée, une forte domination physique mais quelques soucis encore au niveau de la possession et dans la précision.





💙💪 Une 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚̀𝙧𝙚 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 pour bien lancer ce nouveau Tournoi ! #XVdeFrance #NeFaisonsXV #ITAFRA #TikTokW6N pic.twitter.com/KdRkFOCPAw — France Rugby (@FranceRugby) March 26, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Rien de bien inquiétant pour un premier match de Tournoi, mais il faudra régler cela au fur et à mesure de la compétition, et ce dès la semaine prochaine en Irlande, en réussissant notamment à concrétiser davantage les temps forts. La première période, que les coéquipières de la nouvelle capitaine Audrey Forlani ont entamée en mode diesel, s’est accélérée après le premier essai des Italiennes, signé de la troisième ligne Giada Franco (21e). Les Bleues ont rapidement répliqué par la centre Gabrielle Vernier (24e), désignée « femme du match » et l’une des meilleures Françaises au Mondial néo-zélandais, puis par la jeune ouvreuse Carla Arbez (33e), pour sa première « cape ». L’ailière Caroline Boujard, de retour en sélection, a enfin libéré les Françaises à quelques minutes de la fin.









« On savait que ce serait très dur ici et cela a été le cas, notait Audrey Forlani au micro de France 2. Les Italiennes n’ont rien lâché jusqu’au bout. Mais la victoire est là, c’est positif et c’est une première étape. » La demie de mêlée du XV de France Pauline Bourdon était encore plus enthousiaste après la rencontre : « On est fières de cette victoire. Tout le monde a essayé de prendre des initiatives. On commence un nouveau cycle, un nouveau projet donc il faut vraiment qu’on s’adapte à ce nouveau jeu. Mais je pense qu’on va monter crescendo tout au long de la compétition ».