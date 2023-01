Les cadres habituels, plus quelques surprises dues aux nombreuses blessures. Le troisième ligne de Montpellier Yacouba Camara et le centre du Stade français Julien Delbouis figurent parmi les 42 joueurs appelés par le sélectionneur Fabien Galthié pour préparer le premier match du Tournoi des six nations, le 5 février face à l’Italie, selon la liste dévoilée ce mardi.

L’ailier de Toulon Gabin Villière, habituel titulaire en Bleu mais blessé à une cheville puis à une main, n’a pas été convoqué, tout comme le demi de mêlée de l’UBB Maxime Lucu, habituelle doublure d’Antoine Dupond dans le XV de France, et le deuxième ou troisième ligne du Racing 92 Cameron Woki, un cadre de Fabien Galthié, également blessés.





𝑬𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒂̀ ! 😉🇫🇷 Voici la #ListeDes42 joueurs retenus pour préparer le Tournoi des #SixNations 2023 !



📍 Les Bleus démarreront leur préparation à Capbreton le 22 Janvier, avec un premier match à Rome contre l'Italie le 5 février ! #NeFaisonsXV #XVdeFrance pic.twitter.com/yxTg2gtMuR — France Rugby (@FranceRugby) January 17, 2023



Au total, huit joueurs sans sélection ont été convoqués pour le stage de préparation à Capbreton dans les Landes. Outre Delbouis, qui signe une très belle saison avec le Stade français, le troisième ligne de La Rochelle Paul Boudehent, l’ailier de Bordeaux-Bègles Louis Bielle-Biarrey, le demi de mêlée de Montpellier Léo Coly, l’arrière de Bordeaux-Bègles Romain Buros, l’ailier de Lyon Ethan Dumortier, le centre de Pau Emilien Gailleton et le demi de mêlée du Racing 92 Nolann Le Garrec ont été appelés.

Ils viennent notamment compenser les absences de Virimi Vakatawa, qui a dû mettre un terme à sa carrière, de Teddy Thomas, en manque de forme, et les blessures d’Arthur Vincent, Jonathan Danty, Jean-Baptiste Gros, Baptiste Couilloud, Pierre Bourgarit et Peato Mauvaka…

Fickou le plus expérimenté

A 27 ans, Camara fait figure de grosse surprise puisqu’il n’avait plus joué en équipe de France depuis 2019. Pour le reste, Galthié a décidé de s’appuyer sur ses cadres habituels, dont le capitaine et demi de mêlée Antoine Dupont. Le meilleur joueur du monde 2021 mène une troupe de onze Toulousains, le plus gros contingent de la sélection.

Il est également un cadre de ce groupe, avec le Racingman Gaël Fickou, joueur le plus expérimenté du lot avec 74 sélections, ses partenaires en club, l’ouvreur Romain Ntamack, le talonneur Julien Marchand, le troisième ligne Anthony Jelonch, le pilier Cyril Baille ou le revenant François Cros, longtemps touché à un genou.

Après leur déplacement en Italie, les coéquipiers d’Antoine Dupont se rendront en Irlande (11 février), recevront l’Ecosse (26 février), iront en Angleterre (11 mars) et accueilleront le pays de Galles (18 mars).