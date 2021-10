Si près du but, les All Blacks ont été privés de grand chelem en rugby championship par les champions du monde sud-africains, vainqueurs au bout du suspense (31-29) lors de la dernière journée, au Robina Stadium, en Australie. Il s’agit de la première défaite pour la sélection dirigée par Ian Foster depuis novembre 2020 et le revers concédé face à l’Argentine (25-15).

Battus de peu il y a une semaine par les Néo-Zélandais (19-17), les Sud-Africains, champions du monde en titre, ont scellé leur victoire dans les arrêts de jeu grâce à une pénalité d’Elton Jantjies.

« Félicitations à l’Afrique du Sud, ils ont été impressionnants », a reconnu le capitaine des All Blacks, Ardie Savea. « Nous nous sommes battus jusqu’à la fin mais malheureusement nous n’avons pas réussi à gagner, tant pis ». Demi-déception seulement pour la Nouvelle-Zélande : les All-Blacks avaient scellé leur titre lors du match précédent.