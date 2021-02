Louis Picamoles et François Trinh-Duc devraient se retrouver sous le maillot de l'UBB la saison prochaine. — SYLVAIN THOMAS - PASCAL GUYOT / AFP

Louis Picamoles et François Trinh-Duc vont s’engager dans les prochaines semaines avec l’Union Bordeaux-Bègles.

Les deux anciens Montpelliérains et internationaux français vont boucler la boucle à 34 et 35 ans.

L’UBB espère aussi obtenir la prolongation de son jeune et prometteur centre, Yoram Moefana.

C’est un secret de polichinelle. Louis Picamoles et François Trinh-Duc devraient bien rejoindre les rangs de l’Union Bordeaux-Bègles la saison prochaine comme le confirme ce lundi Sud Ouest. Les deux anciens internationaux français vont se retrouver en Gironde 12 ans après leur dernier match ensemble sous le maillot du MHR. Il ne manque plus que l’officialisation du club bordelais.

Pour le troisième ligne de 35 ans, c’est fait. Pour le demi d’ouverture de 34 ans, il ne resterait que quelques petits détails à régler. Tous les deux devraient s’engager pour le moment pour une saison. Le premier (82 capes avec le XV de France) arrive de Montpellier où il ne joue plus beaucoup depuis son retour de blessure (rupture des ligaments croisés du genou gauche en décembre 2019).

Le second joue un peu plus du côté du Racing 92 mais fait avant tout office de second couteau (cinq titularisations en 14 matchs cette saison). « François Trinh-Duc fait partie des choix qu’on peut imaginer, des options intéressantes. C’est un type remarquable, qui a beaucoup d’expérience, qui ferait vraiment le trait d’union entre Matthieu [Jalibert] et Mattéo [Garcia] », expliquait le manager de l’UBB, Christophe Urios, dans le quotidien régional il y a quelques jours.

Moefana prolongé ?

L’Union Bordeaux-Bègles, invaincue en 2021 et actuellement 4e du Top 14, continue donc la construction de son effectif en vue de la saison prochaine. Un effectif qui restera assez stable. Picamoles et Trinh-Duc remplaceront poste pour poste Tauleigne et Botica. L’UBB a prolongé de nombreux cadres ces derniers mois (Poirot, Woki, Cordero, Cobilas, etc) et cela pourrait se poursuivre avec Yoram Moefana. Véritable révélation du début de saison, le jeune quart centre bordelais de 20 ans a même rejoint le XV de France cet automne avec deux sélections.

🔴🏉Qui est Yoram Moefana, étoile filante de @UBBrugby, appelé avec le #XVdeFrance ?

👉Le parcours atypique de l'enfant de Futuna

👉Un jeune homme discret et introverti

👉Un bosseur et puncheur redoutable

+ témoignage de son oncle Falatea#UBB #Bordeaux https://t.co/hjcp8uYMyR — Clement Carpentier (@clementcarpet) November 26, 2020

Selon Sud Ouest, Yoram Moefana et l’UBB sont en discussion pour une prolongation de deux ou trois ans. Blessé depuis début janvier, le joueur originaire de l’île de Futuna fera son retour à la compétition en mars. Enfin, l’Union Bordeaux-Bègles a déjà fait signer deux joueurs de ProD2 : le troisième ligne Bastien Vergnes (Colomiers) et le pilier Christopher Vaotoa (Montauban).