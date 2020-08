Ceci est un ballon de rugby — Andreas SOLARO / AFP

Trois cas positifs au Covid-19, « tous asymptomatiques », ont été détectés au sein de l’effectif professionnel du LOU Rugby à un mois de la reprise du Top 14, a annoncé ce samedi le club lyonnais, qui a annulé un stage de préparation.

Le LOU Rugby, qui travaille étroitement avec l’Agence régionale de santé (ARS), va de plus suivre « à la lettre » le protocole de la Ligue nationale de rugby (LNR) et ses recommandations imposant un retour à la « phase 2 » pour ses entraînements, c’est-à-dire pas d’entraînement collectif. Le club « réaffirme la priorité absolue donnée à la santé de tous les acteurs et espère un retour à la normale aussi rapide que possible ».

Le LOU recevra le Racing 92​ le samedi 5 septembre dans le cadre de la première journée de la saison 2020-2021 de Top 14.