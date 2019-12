Fabien Galthié, le nouveau patron du XV de France. — PASCAL PAVANI / AFP

C’est une liste qui sera particulièrement scrutée, la première du nouveau sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié. A l’occasion du deuxième rendez-vous avec la presse depuis sa prise de fonction à Hossegor dans les Landes, l’ancien demi de mêlée international a annoncé qu’elle sera donnée le 8 janvier prochain.

Fabien Galthié et son staff ont rencontré 90 joueurs du Top 14. D’ici deux semaines, ils auront fait le tour de tous les clubs et pourront alors affiner cette fameuse liste. En revanche, Raphaël Ibanez le manager du XV de France a affirmé qu’ils ne communiqueront pas une seconde liste de 75 joueurs : « Les joueurs savent qu’on les suit, c’est le plus important. »

« On veut un capitaine exemplaire »

Autre décision très importante à prendre dans les prochains jours pour le nouveau patron des Bleus : le capitanat. Pour le moment, le choix n’est pas arrêté. « On cherche avant tout à identifier des leaders lors de nos entretiens et après, on ira plus loin avec le capitaine. On a déjà évoqué le sujet avec le staff mais c’est une telle décision qu’il faut du temps. On veut un capitaine exemplaire », explique Fabien Galthié.

La deadline pour le sélectionneur sera le 22 janvier puisqu’il devra se rendre à Londres avec son capitaine pour une présentation du tournoi des VI Nations, et « on compte bien lui trouver un joueur pour l’accompagner », plaisante Raphaël Ibanez.