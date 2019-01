Richie Gray, le deuxième ligne du Stade Toulousain, lors d'un match du Top 14 à Castres, le 7 avril 2018. — R. Gabalda / AFP

Opéré deux fois du dos, Richie Gray a peu joué avec le Stade Toulousain depuis un an et demi.

Les longues indisponibilités du deuxième ligne écossais ont créé des interrogations au sein du club.

Le président Didier Lacroix compare son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2020, à « une Formule 1 ». Très efficace à 100 %, mais fragile.

Non, Barbara n’a pas composé Dis, quand reviendras-tu ? pour un colosse écossais de 2,06 m et de 123 kg. Mais les dirigeants du Stade Toulousain ont peut-être fredonné la magnifique chanson de la « dame en noir » ces dernières semaines, en pensant à Richie Gray. Opéré du dos le 15 octobre dernier, le deuxième ligne de 29 ans (69 sélections) a enfin rejoué lors de la victoire ce dimanche contre Grenoble, en Top 14 (29-16).

Son deuxième match seulement depuis le début de l’actuel exercice. Une intervention similaire à l’été 2017 l’avait déjà laissé sur le flanc pendant une demi-saison. « C’est un grand plaisir, un soulagement, apprécie l’ancien joueur de Glasgow, Sale et Castres. Les dix premières minutes, j’étais hésitant, perdu. J’espère que ça va revenir. »

Au total, le grand frère de Jonny, autre deuxième ligne international écossais, a joué 55 minutes d’une partie que l’on qualifiera de « match de reprise ». « Richie a besoin de retrouver du rythme, acquiesce son entraîneur Ugo Mola. On l’a vu par rapport à ses petites hésitations. C’est un garçon qui compte dans l’effectif. Après, quand on est dépendant de Richie Gray et « Flo » Verhaeghe (actuellement blessé) et qu’ils sont absents, c’est embêtant. Quand vous avez Richie Arnold, ça l’est de suite moins. »

Interrogations en interne

Le deuxième ligne australien est arrivé au début du mois comme joueur supplémentaire pour pallier l’absence de Gray, qui a suscité pas mal d’interrogations en interne. « Richie Gray, c’est une Formule 1 », lance le président Didier Lacroix.

« Quand il joue, c’est ce qui se fait de mieux en Europe. Quand il ne joue pas, la Sécu pleure, l’assurance maladie pleure, le club pleure, les coachs pleurent… C’est un garçon qui a besoin d’être à 100 % pour jouer. »

Or, cela n’est pas souvent le cas depuis son arrivée du Castres Olympique, en 2016. « Tu passes par toutes les phases, tu l’encourages, tu cherches la solution, tu le brusques un peu, reconnaît le patron du club. Je ne pense pas que ce soit un tricheur, mais il y avait toujours quelque chose qui l’empêchait de revenir sur le terrain. »

« Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, convient l’intéressé. Ça faisait un moment que j’étais blessé. » Non retenu pour le Tournoi des 6 Nations, Gray reste en contact avec le staff du XV d’Ecosse, en vue de la Coupe du monde au Japon. « Pour le moment, l’objectif c’est de continuer à progresser, à jouer sans blessure », assure-t-il, prudent.

#RichieGRAY : « J'étais anxieux à l'instant d'entrer sur la pelouse mais ça s'est bien passé. J'espère que les sensations vont vite revenir. Mon objectif personnel est de continuer à progresser. Je dois travailler pour avoir du temps de jeu. »https://t.co/4Bu08LCTcD — Stade Toulousain, ô fil des essais (@STofildesessais) January 27, 2019

Et maintenant, les congés

Et ensuite ? Des rumeurs ont germé au sujet d’un départ anticipé du deuxième ligne, lié à Toulouse jusqu’en juin 2020. « J’ai un contrat et pour moi, c’est hyperimportant de l’honorer », rétorque Gray. Didier Lacroix assure que son joueur restera la saison prochaine « s’il le désire et s’il joue ». « C’est hyperprématuré de dire qu’il va partir. Si dans trois matchs, il rayonne sur le terrain, plus personne ne se posera la question. »

En ce qui concerne l’éventuel rayonnement, il faudra encore attendre un peu. Gray, comme tous les joueurs du Stade non sélectionnés, part en congés jusqu’au 5 février. Et la prochaine rencontre de Top 14 n’est programmée que le 17 février, à Nanterre face au Racing 92.