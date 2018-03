VIDEO. Top 14: Avant leur match, deux joueurs du MHR se bastonnent en plein échauffement

L'échauffement un peu particulier des joueurs de Montpellier avant le match face au Racing 92. — Capture d'écrans @CanalRugbyClub

Rien tel pour commencer un choc de rugby entre deux prétendants au titre de champion du Top 14 ! Alors que Montpellier et le Racing 92, respectivement premiers et deuxièmes du championnat, s’affrontent pour le compte de la 20e journée de Top 14, deux joueurs montpelliérains, le talonneur Bismarck Du Plessis, et le pilier Mohamed Haouas se sont joyeusement cognés en plein échauffement.

Le choc de la 20ème journée de @top14rugby tient ses promesses dès l'échauffement ! Séquence étonnante: deux joueurs du @MHR_officiel échangent des coups de poings et doivent être séparés par leurs coéquipiers.

Un sommet qui promet d'être chaud bouillant ! pic.twitter.com/5st11C5C3Y — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) March 10, 2018

Séparés très rapidement par leurs coéquipiers, les deux hommes ont tout de même eu le temps de se coller quelques parpaings bien placés.