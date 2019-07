Ce nouvel accord sera en vigueur pour les années 2021, 2022 et 2023

Grande nouveauté à Roland-Garros. Les dirigeants du tournoi du Grand Chelem français ont annoncé jeudi l'attribution des droits télévisuels pour les années 2021, 2022 et 2023, et la surprise vient d' Amazon, qui fait son entrée dans le paysage à la place d'Eurosport. Le groupe américain récupère le lot 2, qui comprend les matchs joués sur le court Simonne-Mathieu et en sessions de soirée sur le court Philippe-Chatrier.

«Ce nouveau partenaire est d’ores et déjà engagé dans la diffusion du tennis avec les droits acquis en Grande-Bretagne (US Open, Masters 1000 / ATP 500, et circuit WTA). La plateforme "Prime video" sera largement accessible aux fans de tennis à un prix d’accès modéré», précise la FFT dans un communiqué.

Les droits audiovisuels de Roland-Garros en France, pour les années 2021, 2022 et 2023, ont été attribués à France Télévisions pour le Lot 1, et à Amazon pour le Lot 2.

France Télévisions conserve le lot 1, correspondant à tous les matchs de chaque Journée, à l’exception, donc de ceux du lot 2. Aucune rencontre de la future «night session», rendue possible par la mise en place du toit rétractable en 2021, ne sera donc diffusée sur le service public. Les demi-finales et finales seront, elles, co-diffusées.

«La FFT se réjouit que le montant des droits de diffusion soit en hausse et l’exposition du tournoi améliorée, indique la Fédération. Les revenus perçus, en moyenne annuelle, pour la période 2021-2023 augmenteront de plus de 25% par rapport à la moyenne des trois dernières années.

