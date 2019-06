12h35: On est là les enfants ! Presque 15 heures plus tard, on est de retour pour ce match dantesque. Paire est mené 2-1 et doit prendre les deux prochains sets pour se qualifier pour le premier quart de sa carrière en Grand Chelem. Les joueurs sont sur le court, on est derrière notre clavier, tout le monde est en place. On espère que vous l'êtes aussi.