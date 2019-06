Hello les minutos ! Une semaine après son entrée en lice, c'est l'heure de retrouver Roger Federer. Notre Suisse préféré (déso Wawrinka) est déjà en huitièmes et joue une place en quarts de Roland, cet aprem contre l'Argentin Leonardo Mayer, qui a sorti Nicolas Mahut au tour précédent. Après avoir roulé sur Ruud au tour précédent, ça devrait être un peu plus compliqué pour Federer aujourd'hui. Début du match juste après la fin de la rencontre entre Kanepi et Martic sur le Central.

>> On se retrouve vers 13 heures pour le premier huitième masculin entre Federer et Mayer...