Roland-Garros EN DIRECT. De retour à son meilleur niveau, Del Potro s'attaque à la montagne Nadal... Suivez la demi-finale Nadal-Del Potro avec nous!

C’est parti pour la deuxième demi-finale Hommes, entre deux vainqueurs de Grand Chelem. D’un côté, Juan Martin Del Potro, qui a confirmé tout au long de ce tournoi son retour au plus haut niveau cette année. Il sera Top 5 en fin de semaine, voire Top 3 s’il gagne ! Mais pour espérer le podium mondial, il faut déjà passer un mur, un mythe, le seigneur du circuit et le tyran de l’ocre : Rafaël Nadal, monstrueux tout au long de ce RG, comme d’habitude, et qui n’aura perdu qu’un seul set durant tout le tournoi. Difficile donc d’espérer pour Del Potro, mais bon, quitte à être en demi, ce serait dommage de ne pas y croire. Surtout que le géant argentin l’a déjà battu dans le passé… Alors, pourquoi pas maintenant, histoire de confirmer qu’il est bel et bien de retour au sommet ?