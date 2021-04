PSG - Angers EN DIRECT : Paris gère, Bakker met des petits ponts de la semelle... Suivez la Coupe de France avec nous

Un PSG-Angers en milieu de semaine, en temps normal, on aurait dit bof. Mais rien que pour emmerder les requins élitistes de la Super Ligue, on va s'en délecter d'avance. Pas touche à nos clubs, pas touche à nos championnats ni à nos compétitions nationales. Célébrons ce soir en bonne et due forme notre football, même si à la fin, le Paris Saint-Germain a de très grande chances d'en sortir vainqueur. Encore que, cette saison, jouer au Parc n'est pas nécessairement quelque chose de bon pour les hommes de Maurico Pochettino. Double-enjeu pour Paris donc : se qualifier pour les demies de la Coupe de France et se rassurer à domicile avant de recevoir (peut-être) Manchester City en Ligue des champions.

>> Rendez-vous à 18h30 pour le début du live