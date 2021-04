Keylor Navas, ici à l'échauffement. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Et Si Keylor Navas manquait aussi le quart de finale retour de Ligue des Champions mardi contre le Bayern ? La question doit faire frémir les fans parisiens tant le gardien costaricain avait été impeccable à Munich mercredi (3-2).

Mais l’interrogation existe bien depuis ce samedi et sa sortie prématurée à Strasbourg. L’ancien joueur du Real Madrid a été remplacé à la pause par son habituel suppléant, Sergio Rico. Pas dans une logique de rotation. Navas était bien touché.

Est-ce grave, docteur ?

Interrogé à ce sujet, Mauricio Pochettino s’est voulu rassurant après le match. « On l’a fait sortir par précaution. On a un grand département performance au club et la consigne était de ne prendre aucun risque », a expliqué l’entraîneur argentin, visiblement pas inquiet.

Le gardien à la chevelure décolorée n’avait été que très peu sollicité pendant les 45 premières minutes de la rencontre. C’est assez rare pour le dire : il avait été battu sur un tir de Thomasson mais sauvé par son poteau (9e). Puis il n’avait aucun arrêt à effectuer, jusqu’à sa sortie.