12h30 : Et concernant le Bayern, évidemment grandissime favori, une lueur d'espoir. Les Bavarois sont un poil moins souverains que l'an passée surtout contre les bonnes équipes. Un nul contre Leipzig et l'Atlético et uen défaite face à Monchengladbach. Bon, ça reste un meilleur bilan que la saison bordélique de Paname, me direz-vous.