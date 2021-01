ASSE-PSG EN DIRECT : Les premiers mots de coach Pochettino attendus... Suivez la conférence de presse avec nous

Ça y est, il est là. Mauricio Pochettino va répondre aux premières questions de journalistes en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain à la veille du déplacement de ses nouveaux joueurs sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne. L’Argentin, qui succède à Thomas Tuchel, aura pour première mission de remettre Paris à la place où on l’attend (question de moyens), c’est-à-dire à la première place du championnat. Ça, c’est pour l’évidence. Avant ça, on est curieux de savoir comment l’ancien coach de Tottenham va s’y prendre pour reprendre un groupe encore sonné par les fêtes et l’éviction de son prédécesseur. Quelles méthodes ? Quel schéma de jeu ? Quels choix ? Mais où est donc ornicar ? Autant de questions, qui, on l’espère, seront posées cet après-midi.

» Début de la conf à 15h, on sera là un peu avant pour ambiancer