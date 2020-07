Thomas Tuchel — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Thomas Tuchel peut se réjouir. Deux finales de Coupe pour reprendre, c’est parfait avant d’attaquer un quart de finale de Ligue des champions. D’ailleurs, pour le coach allemand du PSG, le match de vendredi contre Lyon en Coupe de la Ligue, c’est du niveau européen. « C’est un grand défi : on joue un match de Ligue des champions », a très exactement déclaré le technicien parisien en conférence de presse d’avant-match.

« C’est tôt pour un match de ce niveau-là mais c’est bien », a-t-il ajouté, alors que son équipe va jouer son quart de finale de Ligue des champions contre l’Atalanta, le 12 août à Lisbonne.

« L’Atalanta est dans la tête de tous », dit Verratti

« On a déjà fait un match décisif, compliqué. On l’a gagné (1-0). Cela donne beaucoup de confiance, une bonne atmosphère. Lyon est une équipe de Ligue des champions, c’est nécessaire de bien se préparer. » Avant de préparer Bergame. Marco Verratti, à la conclusion : « L’Atalanta est dans la tête de tous, mais on ne va pas préparer l’Atalanta maintenant. Mais c’est bien de jouer des matchs comme ça, de jouer des finales où tout le monde est à 100 %. »