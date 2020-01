Reims-PSG EN DIRECT. Le favori ou l'outsider? Qui rejoindra Lyon en finale de Coupe de la Ligue... Suivez le match avec nous

Yo les Minutos ! On s’est bien fendu la poire avec Lyon et Lille hier soir, avec une fin de match assez dingue et une petite séance de pénos en prime, place maintenant au favori de la compet', le PSG. Les hommes de Tuchel sont à une victoire de retrouver la finale de la Coupe de la Ligue, où l’OL les attend, mais attention : en face c’est Reims et l’enfer glacé du stade Auguste Delaune. On attend des températures négatives ce soir dans le Winterfell de la Marne et des plaques de verglas. Métatarses fragiles, s’abstenir. Bon, blague à part, on voit mal Paris se faire sortir à moins vraiment de venir les mains dans les poches. Il sera aussi intéressant de voir quelle compo alignera Tuchel.

>> Rendez-vous à 21h pour le coup d’envoi