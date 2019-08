Kylian Mbappé s'est blessé lors de PSG-Toulouse, le 25 août 2019. — David Vincent/AP/SIPA

Le PSG va se présenter décimé pour ses débuts en Ligue des champions. Outre Neymar, suspendu, le club parisien devra faire sans Kylian Mbappé, en attendant d’en savoir plus sur Edinson Cavani. L’attaquant français, sorti sur blessure face à Toulouse, souffre d’une déchirure à la cuisse gauche et sera absent entre trois semaines et un mois, affirme Le Parisien ce lundi.

L’hécatombe continue

Mbappé ne sera pas donc pas disponible pour la première journée de Ligue des champions, les 17 et 18 septembre, ni pour les prochains matchs de l'équipe de France, les 7 et 10 septembre face à l’Albanie puis Andorre.

Thomas Tuchel, qui a dit dimanche soir ne pas avoir d’explications concernant la cascade de blessés au sein de son effectif (Herrera, Kehrer, Draxler, Diallo, Cavani), va devoir se creuser les méninges pour trouver des solutions dans le secteur offensif pour les prochaines semaines.