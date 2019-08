FOOTBALL Cavani et Mbappé sont sortis blessés contre Toulouse

Kylian Mbappé est sorti sur blessure peu après l'heure de jeu — David Vincent/AP/SIPA

Thomas Tuchel doit s’en gratter la tête. L’entraîneur allemand a dû effectuer trois remplacements sur blessure lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Toulouse. Diallo, pris de vertiges, Cavani et Mbappé​ (douleurs musculaires), sont sortis.

Encore la même blessure pour Cavani ?

Si la situation du défenseur ne semble pas préoccupante, celle de l’Uruguayen et du Français le sont un peu plus. Le premier semblait se plaindre de la hanche après une frappe banale, non sans rappeler sa blessure de l’an passé. Quant à Mbappé, il s’est immédiatement tenu l’arrière de la cuisse après un gros sprint sur le couloir gauche aux alentours de l’heure de jeu.