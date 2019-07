Voilà à quoi ressemblera le maillot domicile du PSG — PSG

Les supporters parisiens les plus nostalgiques devront encore attendre avant de revoir un maillot du PSG sauce Hechter. Le champion de France a officiellement dévoilé son maillot pour la saison à venir, et il ressemble tout à fait à la version qui avait tourné sur les réseaux depuis plusieurs semaines, même si les premières rumeurs laissaient un infime espoir de voir Neymar, Mbappé et compagnie porter un maillot un peu plus old-school.

La tunique pour 2019-2020 est marquée par l’apparition d’un nouveau sponsor maillot, le groupe Accor. Côté équipementier, Nike et le PSG ont prolongé leur partenariat, lequel concerne aussi la section féminine et le handball, jusqu’à 2032.