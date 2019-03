Fin de cauchemar au PSG... Neymar devrait être bientôt de retour

Neymar des béquilles — Thomas SAMSON / AFP

Le retour de Neymar sur le terrain se rapproche. Le Brésilien est absent depuis le match de coupe de France contre Strasbourg, le 23 janvier dernier, à cause d’une fracture du cinquième métatarse du pied droit. Mais sa convalescence se passe bien.

Selon L’Equipe, le numéro 10 parisien « a passé dimanche à Doha des examens cliniques rassurants » et « le Brésilien récupérerait de façon "inattendue" » : « À en croire le psychothérapeute Rafael Martini, Neymar ne ressentirait plus aucune douleur et réagirait très bien aux traitements et entraînements quotidiens. »

A tel point que le Brésilien a rechaussé les crampons, ce matin, comme le montre cette photo relayée par Paris United.

🔴🔵🚨 @neymarjr a rechaussé les crampons et ne ressent plus aucune douleurs. On est dans les temps.☝️💪 pic.twitter.com/saqQYPzNBP — Paris United (@parisunited6) March 13, 2019

Sur son site, Paris United évoque d’ailleurs un retour à l’entraînement d’ici deux semaines : « Deux autres semaines de préparation supplémentaires et le numéro 10 pourrait reprendre la compétition en toute fin de mois. »

Neymar doit en tout cas avoir hâte de retrouver la compétition et les échéances qui attendent le PSG. On imagine déjà son impatience à l’idée de jouer une finale de coupe de France, ou la fin d’un championnat plié depuis plusieurs mois déjà.