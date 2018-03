La remontée de Nice au classement ? Le PSG qui fonce vers le titre ? Non, aujourd’hui, le réel enjeu de cette affiche ne se situe pas plus au Nord qu’au Sud. De fait, il n’est nulle part en France ou en Europe. L’enjeu de Nice-PSG, c’est le marché asiatique, raison pour laquelle le match se joue ce dimanche à 13h. La Ligue 1 a du mal à s’exporter en Chine et compte bien y remédier en lui proposant du beau football. Le but, à terme, est évidemment de faire monter les enchères pour les droits de retransmission du championnat. Le sort de l’intérêt de notre bonne vieille Ligain est donc au bout des chaussures des 22 joueurs présents sur la pelouse de la Riviera, dimanche.

>> Rendez-vous à 12h45 pour le début de ce live