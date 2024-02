Marijuana et Taylor Swift, Travis Kelce, « le cœur et l’âme des Chiefs »

Cette fois, Jenna Kelce n’aura pas besoin de venir accoutrée n’importe comment. Lors du dernier Super Bowl, pour ne pas faire de jaloux, la maman de Travis (Chiefs) et Jason (Eagles) avait bricolé une veste immonde avec d’un côté le maillot de Kansas City et de l’autre le maillot de Philadelphie. Ce dimanche, la septuagénaire n’aura pas à choisir entre ses deux rejetons. L’aîné est parti à la retraite après une élimination en play-off, ne reste donc que Travis, coupe militaire et barbe fournie, qui disputera son quatrième Super Bowl contre les 49ers de San Francisco.

Dans les loges cossues de l’Allegiant Stadium, à Las Vegas, Jenna retrouvera Taylor Swift, si cette dernière décide de flinguer pour de bon son bilan carbone en revenant d’un concert express au Japon. La papesse de la pop-country ne sera pas là pour faire le show à la mi-temps, ni pour du « m’as-tu-vu », comme la plupart des VIP invités. Non, la chanteuse poussera, comme Jenna, derrière un seul homme, Travis Kelce, devenu par ricochet, depuis l’officialisation de leur couple en septembre 2023, un demi-dieu pour les Swifties. La fame du tight end (receveur rapproché) a dépassé les frontières du football américain, bien qu’il soit l’un des meilleurs joueurs de son équipe avec le quarterback Patrick Mahomes.

Dur de défendre sur lui

« C’est la pièce la plus importante du jeu des Chiefs, et peut-être même celle de toute la NFL, nous explique Marcus Dash, présentateur du podcast et de la chaîne YouTube Chiefs Concern. Il est la cible principale dans le jeu de passes et, qu’il obtienne le ballon ou non, il attire plusieurs défenseurs sur lui. » Et même avec les patrouilles défensives sur son dos, l’imposant n°87 (1,96 m, 115 kg) arrive (presque) toujours à s’en sortir.

« De par son envergure, c’est une cible facile, complète Laurent Marceline, joueur professionnel en NFL Europa de 2003 à 2006 et désormais consultant pour beIN Sports, qui diffusera le Super Bowl. C’est dur, en défense, d’avoir les mêmes qualités physiques en face : la vitesse, les mains, l’envergure. Son gros point fort, c’est la qualité de ses tracés et l’analyse qu’il fait des défenses. Il arrive toujours à se rendre libre, à sortir des marquages individuels. »

Un parcours chaotique à l’université

Qui aurait pu imaginer que le gamin de l’Ohio atteigne un jour ce niveau en NFL ? Pas grand monde, surtout après ses premières années à l’université de Cincinnati, dans la foulée d’une carrière au lycée pas extraordinaire. Une deuxième saison à la fac sans trop jouer, une troisième année exclu de l’équipe après avoir été testé positif à la marijuana… « Je pensais que le football était terminé pour moi », avouait même l’Américain au Kansas City Stars. Kelce s’essaie alors au basket et au baseball, avant de revenir au ballon ovale, grâce au coach Butch Jones, qui lui a redonné confiance.

😤 Aucun joueur de l’histoire n’a plus de matchs avec au moins 100 Yards à la réception face aux Denver Broncos que Travis Kelce (6) !



9 réceptions, 124 Yards pour le Tight End lors du Thursday Night Footbal@tkelce | @PatrickMahomes | @Chiefs | #ChiefsKingdom pic.twitter.com/YQRpd6udpX — NFL France (@NFLFrance) October 13, 2023 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Au point que Travis Kelce devienne un joueur indispensable lors de sa dernière année universitaire. « Il était notre cœur et notre âme, a raconté le technicien dans le journal du Missouri. Il était la force de notre équipe de football, notre leader, sur tous les aspects. » Le potentiel de TK est remarqué par les Chiefs qui le sélectionnent lors du troisième tour de la Draft 2013. Après plusieurs saisons correctes, le tight end explose avec l’arrivée de Patrick Mahomes, en 2018.

Venez chercher le duo Mahomes-Kelce

« Kelce, c’est le receveur n°1 de Mahomes, assure Marceline. Quand il n’est pas là, Mahomes n’a pas sa soupape de sécurité quand ça tourne moins bien. En début de saison, quand Kelce a manqué quelques matchs sur blessure, le pourcentage de conversion des troisièmes tentatives était vraiment faible, ce qui a même obligé les Chiefs à changer de stratégie. Sur toutes les tentatives importantes, Kelce est LE receveur que Mahomes va chercher. »

Un duo qui rappelle la paire légendaire formée par Tom Brady et Rob Gronkowski, chez les Patriots et les Buccaneers. « Mahomes et Kelce ont dépassé Brady-Gronk en touchdowns en play-off cette année, et ils l’ont fait en quatre saisons de moins ensemble, ce qui est incroyable, relève Marcus Dash. Espérons qu’ils puissent continuer à jouer ensemble le plus longtemps possible, afin de gagner plus de titres que Brady-Gronkowski (4 contre 2). »

Même dans la vie du groupe, le duo Mahomes-Kelce impose sa patte, comme le raconte Marcus Dash : « Les joueurs considèrent Mahomes comme le bon flic et Kelce comme le méchant flic. Lorsque les choses ne vont pas bien, il vous fera savoir quel est le problème. Il est le cœur et l’âme des Chiefs [tiens, tiens, on a déjà entendu ça]. Après, il reste l’oncle rigolo de cette équipe, les joueurs le respectent, l’écoutent, mais ils savent qu’ils peuvent s’amuser et sortir avec lui. » Et nul doute que s’il y a victoire dimanche soir face aux 49ers, Travis Kelce saura bien fêter ça dans la Ville du péché. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, et peu importe ce que pense Taylor Swift.