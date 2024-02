C’est devenu une tradition : chaque nouveau Super Bowl est l’occasion, pour les annonceurs, de diffuser des pubs – moyennant des sommes astronomiques – auxquelles participent des célébrités. Et cette année, c’est Uber Eats qui fait le plus de buzz en présentant un « commercial » (une publicité, en français) réunissant les deux ex Friends Jennifer Aniston et David Schwimmer !

Trois mois après le décès de Matthew Perry, leur complice Chandler dans Friends, l’ancien couple – à l’écran – fait ainsi sa première réapparition publique. Et quelle réapparition ! Jennifer et David (Rachel et Ross dans Friends) vont en effet être vus par des centaines de millions de personnes à travers le monde à l’occasion du match de foot américain qui opposera, cette année, les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco.

David sur la liste

La pub, plutôt rigolote, s’ouvre avec une Jennifer Aniston expliquant à son assistante qu’elle se souvient de sa liste de courses – Uber Eats, bien sûr – parce que « une idée en chasse une autre ». Maxime précisément illustrée lorsqu’elle croise, un peu plus tard, David Schwimmer… qu’elle ne reconnaît pas. « On a pourtant travaillé ensemble pendant dix ans », se désole alors son ex-partenaire.

À noter que d’autres célébrités, parmi lesquelles Usher et David Beckham, interviennent également dans ce spot, déjà mis en ligne sur la chaîne YouTube d’Uber Eats.