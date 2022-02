Au Parc des Princes,

On n’achète pas Kylian Mbappé. Florentino Pérez a essayé l’été dernier, ça n’a pas marché. Les quelques supporters du Real Madrid du déplacement au Parc des Princes, mardi soir, auraient dû le savoir. Mais c’était plus fort qu’eux. Alors en plein échauffement du PSG – posté dans le camp côté parcage visiteurs – ils ont décidé de chanter les louanges de leur possible (probable ?) future recrue. « Je savais que j’étais attendu, il y a ce contexte particulier », dira Kylian Mbappé en zone mixte après la rencontre.

L’ont-il fait pour chambrer ? Sans aucun doute ? Pour déstabiliser ? Possible. Mais inutile. Sur son premier ballon, côté gauche, l’attaquant parisien fixe, provoque, crochète, élimine. Il le fera pendant tout le match jusqu’à gagner la rencontre à lui tout seul dans les arrêts de jeu, d’un chef-d’œuvre d’esquive et de sang-froid que l’intéressé prend soin de décrypter.

« J’ai de la chance de rentrer tout de suite dans la surface, je suis maître de l’action, je sais ce que je veux faire. Je veux me mettre rapidement en position de tir, je passe les deux défenseurs et je la glisse entre les jambes de Courtois. »

Courtois mal payé

Une pensée émue pour le gardien belge à qui la France ne réussit décidément pas, et qui faisait la gueule au micro d’RMC Sport. « On encaisse un but bêtement à la dernière minute sur une perte de balle. Il y a eu un trois contre un. Je crois que Kylian dribble deux joueurs, le ballon me passe sous le corps. C’est dommage. »

On en aurait presque de la peine si ça ne nous arrangeait pas. Si le foot était de la boxe, le rempart du Real Madrid, auteur de 4.786 arrêts minimum, aurait gagné aux points (poings) haut la main. Il avait annoncé la couleur en début de match en bouchant parfaitement l’angle de tir choisi par Mbappé. L’attaquant parisien rate une, deux, trois fois. Courtois semblait trop fort de front.

Donc Kyky en revient aux bases. Côté gauche, on rentre, on enroule, et on voit ce que ça donne. La première tentative du genre, dans le dernier quart d’heure de jeu, échoue de très peu à droite du poteau du Belge. Et comme une erreur, c’est largement suffisant pour les joueurs de sa trempe, la seconde rentre pour couronner l’abnégation de l’homme. « Tant que l’arbitre n’a pas sifflé, je suis toujours concentré, c’est le lot des grands attaquants », explique-t-il évidemment en toute humilité.

Une victoire pour Al-Khelaïfi

Une leçon de vie qui a le don d’emmerder les supporters merengue autant qu’il les rassure sur le niveau stratosphérique du garçon que tous les voyants de la Péninsule envoient au Bernabeu dans cinq mois. Il n’empêche qu’on ne peut se garder d’y penser. A quoi ? Au PSG qui se qualifie, fait un gros parcours en Ligue des champions et convainc miraculeusement Kylian Mbappé – dont la décision finale n'est officiellement pas prise​ - de rester à Paris. La douche froide ultime, bien pire que celle de la 93e minute du mardi 15 février. Elle mériterait d’exister, ne serait-ce que pour compenser tous les « tic, tac » de Josep Pedrerol.

Mais qu’il parte gratuitement ou reste, Mbappé vient en tout cas de justifier la stratégie de Nasser Al-Khelaïfi sur le marché des transferts. Car c’est exactement pour ce genre de but qu’on refuse de vendre son meilleur joueur pour près de 200 plaques à un club rival.