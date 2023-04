FC Lorient - OM EN DIRECT : Les Merlus séduisants, Sanchez bien muselé.. Suivez le match avec nous

42e : L'OM met beaucoup plus d'intensité pour finir cette mi-temps, et on se demande comment un Lorientais est parvenu à contrer cette volée de Tavares à bout portant sur le move spécial des Olympiens, un piston qui centre pour 'lautre

28e : Pour l'instant Talbi et Meïté c'est trop solide côté Lorient sur le côté droit de la défense à cinq. Under croyait avoir trouvé un bon appel derrière ses deux cerbères mais il était hors-jeu.

23e : Les Marseillais un peu amorphes à mon sens même si on sent que ça peut sanctionner à la moindre ouverture. Guendouzi particulièrement transparent pour le moment

18e : Romain Faive ouvre son pied gauche sur ce ballon qui lui tombe dans les pieds par miracle. C'est trop mou, à l'image de sa carrière depuis un an. Je veux pas être tout à fait définitif, mais ce joueur me déçoit beaucoup, et c'est pas la perspective de rentrer à l'OL qui va me rassurer