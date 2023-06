Après le tracé, les personnalités. Les organisateurs des Jeux olympiques 2024 ont révélé ce vendredi le parcours de la flamme, depuis Marseille, le 8 mai, jusqu’à Paris le 26 juillet, lors de la cérémonie d’ouverture.

Ils ont aussi révélé le nom de quelques célébrités, parmi les 10.000 personnes qui se relaieront pour porter le feu sacré. Il s’agit de l’astronaute Thomas Pesquet, du comédien Jamel Debbouze, du restaurateur Thierry Marx.

Quatre capitaines parmi les relayeurs

Comme déjà annoncé fin mai, Laure et Florent Manaudou, champions olympiques de natation, feront partie des quatre capitaines choisis par Paris 2024, pour qui tous ces ambassadeurs « incarnent chacun à leur manière les énergies du relais ».

Au total, la flamme olympique, allumée le 16 avril prochain à Olympie, en Grèce, et transportée par bateau jusqu’en France, traversera plus de 400 villes et une soixantaine de territoires, dont cinq ultramarins.