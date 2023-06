Porter la flamme olympique a toujours été un rêve pour vous ? Un des partenaires des Jeux olympique 2024 à Paris, la Banque Populaire, propose au grand public de candidater pour participer à l’aventure dans la région des Hauts-de-France. Cette tradition de porter une flamme entre Olympie, berceau des JO antiques en Grèce, et la ville organisatrice date de 1936, inventée par l’Allemagne nazie lors des JO de Berlin. Elle a perduré pour devenir aujourd’hui le symbole, par excellence, des JO modernes.

Pour déposer sa candidature, une plateforme en ligne a ouvert depuis le 1er juin. Elle restera accessible jusqu’au 30 septembre pour les volontaires de plus de 15 ans. Ces derniers doivent présenter leurs actions et leurs initiatives via un formulaire. La sélection se fera par tirage au sort.

Environ 11.000 porteurs

« Pour ouvrir ce relais au plus grand nombre, la composition des porteurs de la flamme olympique de paris 2024 s’attachera à respecter des critères de parité, d’inclusion de personnes en situation de handicap et de représentativité de toutes les générations, souligne la Banque populaire, dans un communiqué. La flamme sera ainsi portée par des personnalités connues ou non qui agissent de manière extraordinaire à leur échelle. »

La flamme olympique doit débarquer en France à Marseille, le 8 mai 2024. Environ 11.000 porteurs sont prévus pour la transporter jusqu’à la vasque finale. Le parcours de cette flamme sera dévoilé le 23 juin. On sait déjà qu’elle passera dans le Hauts-de-France.