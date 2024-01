La France remporte la médaille d’or en danse sur glace aux JO de la jeunesse

Ils en rêvaient et ils l’ont fait. Sacrés champions de France avant de partir, Ambre Perrier-Gianesini et Samuel Blanc-Klaperman, deux jeunes sportifs de Lyon, viennent de remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques de la jeunesse qui se déroulent jusqu’au 1er février en Corée du Sud.

La relève est assurée 💃⛸️



Une nouvelle médaille d'or pour la délégation française en patinage artistique dans un événement olympique 🥇



Après @GabriellaPks et Guillaume Cizeron à #Beijing2022, ce sont Ambre Perrier-Gianesini et Samuel Blanc-Klaperman qui montent sur la plus… pic.twitter.com/akmmqiWi6U — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) January 30, 2024

« Après avoir dominé la danse rythmique, ils en ont fait de même lors de la danse libre pour décrocher la médaille d’or en danse sur glace », écrit le site Olympics. Sur X (ex-Twitter), le compte des JO en français compare les deux champions au célèbre couple de patineurs artistique Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, quintuples champions du monde. « La relève est assurée », écrit-il.

La France est en troisième position, derrière l’Italie et l’Allemagne, avec dix-sept médailles, sept en or, quatre en argent et six en bronze.