JO 2022 EN DIRECT : Faivre et Pinturault vise l'or sur le géant, Ledeux de retour...

Bonjour Mesdames et Messieurs !!!

Ce matin, on veut y croire pour le ski alpin français. Pas à la fête depuis le début des JO, les Bleus ont une nouvelle chance d’aller chercher une breloque sur le géant avec Faivre et Pinturault. On espère que ce dernier est remis de sa petite blessure à l’épaule droite sur le combiné. On suivra aussi d’un œil, les qualifs du slopestyle de Tess Ledeux. On aura aussi un peu plus tard du ski de fond et du biathlon…

Rendez-vous dès 2h pour voir tout ça !!!