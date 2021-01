France-Norvège EN DIRECT : Les Bleus lancent leur Mondial dans la peau de l'outsider... Suivez le live avec nous

Un an après leur piteuse élimination dès le premier tour de l’Euro après une défaite contre… la Norvège, vice-championne du monde en titre, les Bleus entament ce soir leur Mondial face à leurs bourreaux de l’époque. Avec à leur tête Guillaume Gille, adjoint de Didier Dinart en janvier dernier, devenu depuis l’homme qui doit relancer une nouvelle génération victorieuse dans les années à venir. On en est loin pour le moment, surtout après ce qu’on a vu de cette équipe en début d’année avec une défaite et un nul contre la Serbie en éliminatoire de l’Euro 2022. Le match de ce soir sera donc surtout l’occasion de voir si l’équipe de France a le coffre pour se reprendre et si elle peut espérer quoi que ce soit dans cette compét'.

>> Rendez-vous un peu avant 20h30 pour lancer ce premier match des Bleus.