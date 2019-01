HANDBALL Guigou, Karabatic x2 et consorts n'ont pas besoin d'attendre mercredi puisqu'ils sont assurés de finir à une des deux premières places de leur groupe, synonymes de qualification en demi-finale du Mondial...

Uwe Gensheimer et les Allemands se sont imposés d'un petit but face aux Croates. Suffisant pour permettre aux Experts de rallier les demi-finales avant même leur match de mercredi. — Patrik STOLLARZ / AFP

Sans jouer, ils sont qualifiés. Les Experts seront bien présents dans le dernier carré du Mondial de handball . La victoire des Allemands sur les Croates, 22 à 21, ce lundi à Cologne leur permet de valider le précieux ticket, avant leur dernier match de poule mercredi, face aux mêmes Croates, qui sont donc éliminés. Ces derniers devaient au moins faire match nul pour garder un espoir avant d’affronter la France mercredi à 18 heures. Les Allemands ont également assuré leur ticket avec leur victoire.

Pépouzes, les Bleus ont suivi la rencontre à leur hôtel, après leur séance d’entraînement quotidienne. De repos également mardi, ils vont pouvoir se préparer tranquillement pour la demi-finale prévue vendredi à Hambourg.

Qui de la Norvège, la Suède ou le Danemark ?

Pour connaître leur adversaire, la bande à Karabatic, fraichement revenu, devra attendre mercredi : la Norvège, la Suède ou le Danemark. Si la Norvège domine logiquement la Hongrie, déjà éliminée, dans l’après-midi, le match décisif opposera les Suédois aux Danois en soirée à Herning. Pour se qualifier, la Suède devra absolument battre le Danemark, et pas sur n’importe quel score. Il reste une multitude de scénarios. Pour simplifier, si elle l’emporte d’au moins trois buts, elle obtiendra son billet aux dépens de la Norvège, si elle l’emporte d’au moins six buts, c’est le Danemark qui passera à la trappe.

Mercredi, les Français disputeront leur dernier match de poule contre la Croatie avec pour objectif de garder le bon rythme avec une sixième victoire en sept sorties, et surtout de ne pas se blesser. Les Bleus, doubles tenants du titre, sont deuxièmes derrière l’Allemagne à égalité de points (9) mais avec un net retard à la différence de buts (-5). La Mannschaft jouera son dernier match contre l’Espagne. Terminer en pole position permettrait, peut-être, d’éviter le Danemark de Mikkel Hansen en demie.

Le match entre les Allemands et les Croates a été âpre, défensif et stressant pour les 18.000 supporteurs de l’Arena de Cologne. Le pays organisateur a pris un petit matelas d’avance d’un à trois buts après la pause (11-11), mais les Croates sont revenus à égalité à huit minutes de la fin (18-18) puis sont repassés brièvement devant. C’est l’ailier du PSG, Uwe Gensheimer, qui a mis fin au suspense en donnant deux longueurs d’avance aux Allemands d’un but sur son aile gauche.