Récupération très haute de Mikautadze, qui fait ensuite un grand pont sur O'Brien et, après une belle course, fait un magnifique piqué qui passe au dessus de Lopes. Superbe.

Débordement de Nuamah, le Ghanéen centre pour Maitland Niles qui reprend de volée. C'est contré, et ça file en corner. Allez, premières petites vibrations.

Là, Mikautadze and co seront en blanc, et les Lyonnais tout en bleu, avec leur superbe troisième maillot.