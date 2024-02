Kylian Mbappé reçu à l’Elysée avec Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar

L’Émir du Qatar Tamim al-Thani, qui fait office de médiateur dans le conflit entre Israël et le Hamas, effectue une visite en France pendant deux jours, à partir de ce mardi, et sera reçu dans la soirée par Emmanuel Macron pour un dîner à l’Elysée. A cette occasion, le président de la République a également convié le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et le capitaine du club, Kylian Mbappé, informe Le Parisien.

L’Emir avec une offre dans ses bagages ?

L’Emir, propriétaire du club parisien, devrait certainement en profiter pour glisser un mot à Mbappé, qu’il va croiser pour la première fois depuis l’annonce de ce dernier de partir en fin de saison. Il se murmure qu’il lui présentera une dernière offre pour tenter de le faire changer d’avis.

Pour Mbappé, qui pourrait être accompagné de certains coéquipiers, ce dîner présidentiel ne sera pas une première. Il avait déjà été reçu lorsque George Weah, tout juste élu président du Liberia, était venu à Paris en février 2018.