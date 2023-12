La FIFA et la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) ne toléreront aucune ingérence étatique dans la gestion des fédérations et n’hésiteront pas à suspendre le Brésil si Ednaldo Rodrigues n’est pas rétabli à la tête de la Fédération brésilienne (CBF), a déclaré lundi à l’AFP une source à la Conmebol. « Le règlement est clair et net. L’intervention de forces externes dans le champ de compétence des (fédérations) associées n’est en aucun cas permis », a déclaré cette source qui a requis l’anonymat.

Le président de la CBF Ednaldo Rodrigues a été écarté de ses fonctions le 7 décembre sur décision judiciaire. Un tribunal a invalidé un précédent accord entre la CBF et le parquet de Rio, datant de mars 2022, qui avait permis l’élection de M. Rodrigues à la tête de la fédération jusqu’en 2026. La justice a confié la gestion de la CBF à un intérimaire, José Perdiz, avec pour mandat d’organiser de nouvelles élections.

« Conduire à une suspension »

La FIFA et la Conmebol ont décidé d’envoyer une mission à Rio de Janeiro qui commencera à travailler le 8 janvier pour tenter de trouver une solution à la crise. Selon le média brésilien UOL, la CBF a reçu un courrier signé d’un membre de la FIFA, Kenny Jean-Marie, et d’un autre de la Conmebol, Monserrat Jiménez Granda, en date du 24 décembre, dans lequel ces deux instances « insistent énergiquement » pour qu’avant le 8 janvier « aucune décision concernant la CBF et notamment les élections ne soit prise ».

Dans le cas contraire, la Fifa n’aura « d’autre choix que de demander à son organe compétent de se saisir du sujet », ce qui pourrait « conduire à une suspension ». Il est précisé dans le courrier qu’une telle suspension de la CBF impliquerait la mise à l’écart des équipes brésiliennes, les sélections comme les clubs, de toutes les compétitions internationales. Le Brésil dispute actuellement les éliminatoires du Mondial 2026 et doit jouer la Copa America 2024 en juin-juillet prochains.