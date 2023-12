Le Havre-PSG EN DIRECT : Une balade de santé pour Paris face au promu ?... Suivez le match avec nous

8h00 : Bonjour les amis !!!

On fait quoi à 13 heures ? On mange un petit poulet frites et on regarde la Ligue 1. Car, oui, ce dimanche, Le Havre reçoit le PSG pour le compte de la 14e journée de L1 à l’heure du déjeuner. Et on espère, pour Paris, qu’ils auront bien digéré le match face à Newcastle, brouillon, où ils ont été sauvés sur le gong par un penalty obtenu dans le temps additionnel. Les Parisiens se déplacent donc au stade Océane, de retour dans l’élite et ravi du début de saison des Ciel et Marine, huitièmes de Ligue 1, avec le maestro Luka Elsner aux manettes.

» On se retrouve à 12h45 pour suivre cette affiche ensemble.