L’épilogue heureux était espéré. Il est arrivé quelques heures avant que Luis Diaz ne joue un match de Ligue Europa à Toulouse avec Liverpool, ce jeudi. Le père de l’attaquant colombien a été libéré par la guérilla de l’ELN (Armée de libération nationale).

Luis Manuel Diaz et son épouse, Cilenis Marulanda, avaient été enlevés le 28 octobre dans une station-service de Barrancas, la ville natale de la famille, près de la frontière avec le Venezuela, au nord-est de la Colombie, par des hommes armés circulant à moto.

Viva la.Libertad y la Paz. https://t.co/a00aDpdyHh — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 9, 2023



La mère du joueur de Liverpool avait été relâchée le même jour, mais le père est resté plus longtemps aux mains de ses ravisseurs, jusqu’à ce jeudi donc.

Une « erreur » reconnue par le commandant de la guérilla

Accompagné d’une mission humanitaire, Luis Manuel Diaz a atterri en hélicoptère à l’aéroport de Valledupar, dans le nord du pays, où il a été remis par les rebelles qui mènent des négociations de paix avec le gouvernement du président Gustavo Petro. « Vive la Liberté et la Paix », a réagi ce dernier sur les réseaux sociaux.

Le commandant militaire de la dernière guérilla reconnue en Colombie, Antonio Garcia, avait admis samedi avoir commis une « erreur » avec cet enlèvement. Ce rapt a mis en péril le processus de paix entamé il y a près d’un an entre l’ELN et le gouvernement de Petro, ainsi que le cessez-le-feu bilatéral de six mois en vigueur depuis le 3 août.