Chaque semaine, 20 Minutes vous propose de découvrir trois matchs de la journée en statistiques avec notre partenaire Sofascore.

OM – Lille : la bataille de l’entrejeu entre Rongier et André

Ils ont plusieurs choses en commun : capitaine de leur équipe, un profil de jeu similaire, une capacité à répéter les efforts… Tous deux milieux défensifs relayeurs, Valentin Rongier et Benjamin André s’affirment depuis le début de cette saison comme des éléments essentiels de l’Olympique de Marseille et de Lille à travers leur activité au cœur de l’entrejeu.

Alors que l’OM reçoit le LOSC ce samedi soir, le duel entre les hommes devrait être une des clés de la rencontre, l’enjeu étant de dominer ce secteur de jeu pour dicter le tempo du match.

Les stats du duel Rongier-André - Sofascore

OL – Metz : Le malaise Cherki à dissiper

Il était l’une des seules raisons de s’intéresser vaguement au destin de l’équipe lyonnaise lors de la 2e saison passée, malgré un rendement statistique qui n’était pas toujours à la hauteur de l’impression visuelle assez unique certains soirs. Hélas, la version actuelle de Rayan Cherki est loin de celle qu’on a apprise aimer l’an passé, au point de ne pas compter dans l’esprit de Fabio Grosso. Pourra-t-il inverser la tendance face au FC Metz dans un match déjà décisif pour le maintien ?

Cherki loin du compte - Sofascore

Nice – Rennes : La défense azuréenne encore au top ?

Ce n’est pas l’équipe la plus sexy du plateau, loin de là, mais l’OGC Nice de Farioli occupe la tête du classement grâce à uns solidité défensive implacable et un peu de chance devant, où il ne lui faut pas grand-chose pour transformer une action anodine en coup gagnant. Sur le papier, on ne voit pas le Rennes de Genesio, en grande souffrance actuellement, obtenir autre chose qu’une défaite 1-0.

La forteresse niçoise. - Sofascore