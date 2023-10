Le Paris FC a réalisé un exploit en éliminant les doubles championnes d’Europe de Wolfsburg et finalistes en titre, grâce à sa victoire en Allemagne (2-0) en match retour des barrages de C1 féminine mercredi.

Les Parisiennes, co-leader du championnat de France avec quatre victoires en quatre matches, avaient concédé le nul au stade Charléty (3-3) la semaine dernière lors du match aller, mais sont allées chercher la qualification pour la phase de groupes, pour leur première participation à l’épreuve, en disputant ce match décisif sans complexe et avec beaucoup de talent.

Second exploit après Arsenal

Elles ont attaqué la rencontre à l’image de leur début de saison sans accroc (4 victoires en 4 rencontres en championnat) et de leurs deux tours de qualifications réussis, lors desquels elles avaient écrasé Kryvbas (4-0) et réalisé l’exploit – déjà – en éliminant le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, Arsenal (3-3, 4 tab à 2).

Dominatrices et pressantes, les Françaises ont rapidement montré leurs intentions, d’abord par l’intermédiaire d’une Bourdieu très remuante et dont la frappe enroulée a été bien repoussée par la gardienne allemande (6e).

Dans la foulée, les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont obtenu un penalty, en raison d’une faute de main de la très expérimentée Alexandra Popp, revenue défendre. Mais la capitaine Gaëtane Thiney, 37 ans, a vu sa tentative bien repoussée par la gardienne Schmitz (11e).

Deux penalties manqués

Lors du premier acte, les Allemandes ont buté sur un bloc parisien bien en place, mais ont pourtant été proches d’ouvrir le score contre le cours du jeu, sur une tête d’Eva Pajor, qui a heurté le poteau et permis à la gardienne parisienne Chiamaka Nnadozie de se saisir de justesse du ballon en deux temps (22e).

Et c’est assez logiquement que les Parisiennes ont marqué les premières avant la pause : Julie Dufour, à la réception d’un centre de Mateo venu de la droite au second poteau, s’est appliquée pour tromper Schmitz du gauche (38e), confirmant un début de saison canon avec un cinquième but en Ligue des champions, son sixième toutes compétitions confondues. Méconnaissables, les doubles championnes d’Europe, et six fois finalistes de la compétition, ont même manqué l’opportunité d’égaliser une première fois sur penalty.

Nnadozie, qui s’était déjà distinguée à la Coupe du monde avec le Nigéria et lors de la séance de tirs au but face à Arsenal, s’est brillamment interposée face à la Néerlandaise Janssen (61e).

Le Paris FC rejoint l’OL

Et dans une fin de match plus décousue, où les Allemandes auraient plusieurs fois pu recoller au score, notamment par Pajor (78e), ce sont les Parisiennes qui sont parvenues à inscrire le but du break, à l’issue d’un contre parfaitement conclu par Louise Fleury (90e).

Les longues scènes de joie collective au coup de sifflet final ont résumé l’importance de l’exploit réalisé par Thiney et ses coéquipières : six ans après la fusion du club avec le FCF Juvisy, elles intégreront pour la première fois la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions, où elles rejoindront Lyon.